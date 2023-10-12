إصابة طفل بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة الباغوز بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب طفل 15 عام من أبناء بلدة الباغوز بريف دير الزور بجروح خطيرة، نتيجة انفجار مقذوف رشاش 23 ميليمتر، أثناء جمعه للخردة، في الباغوز بريف دير الزور.

وتنتشر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية التي شهدت عمليات عسكرية خلال السنوات السابقة، وتشكل هاجس خوف لدى المواطنين الراغبين بالعودة إلى منازلهم ومتابعة أعمالهم، في ظل تقاعس السلطات المحلية على اختلافها والمنظمات الإنسانية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 227، بينهم 19 سيدات و70 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 283، من ضمنهم 104 طفلا و14 سيدات.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– استشهاد 3 بينهم طفل وإصابة 22 بينهم سيدة و 15 أطفال ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

– استشهاد 189 بينهم 16 سيدة و44 طفل، وإصابة 210 بينهم 9سيدات و53 طفل في مناطق النظام، من ضمنهم 89 بينهم طفلين و10 نساء استشهدوا و109 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– استشهاد 4 أطفال وإصابة 10 وهم سيدة و9 أطفال ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.

– استشهاد 30 بينهم20 طفل و3 سيدات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإصابة36 مدنيين بينهم سيدة و26 طفل، ومن ضمن حصيلة الشهداء 2 أثناء البحث عن مادة الكمأة، وطفل جريح أيضا.

– استشهاد طفل وإصابة آخر ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

– إصابة 4 بينهم سيدتان ضمن منطقة “غصن الزيتون”