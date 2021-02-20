إصابة طفل بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة الشرقي

أصيب طفل بجروح متعددة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية الرهجان بريف حماة الشرقي، حيث تم إسعافه إلى أحد المشافي بالمحافظة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 17 شباط، إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة وادي العزيب بريف حماة الشرقي، وذلك أثناء بحثهم عن الكمأة.

وأصيب 4 أطفال بجروح طفيفة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة العشارة بريف دير الزور.

ووثّق المرصد السوري، في 15 شباط، استشهاد مواطن وحفيده وإصابة 3 نساء بحالات خطيرة، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في منطقة بادية خناصر بريف حلب الجنوبي، أثناء قيامهم بجمع الكمأة.