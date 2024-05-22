إصابة طفل بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاماً بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب ، في ريف بلدة تل تمر شمال الحسكة، ضمن مناطق سيطرة “قسد”.

وتنتشر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية التي شهدت عمليات عسكرية خلال السنوات السابقة، وتشكل هاجس خوف لدى المواطنين الراغبين بالعودة إلى منازلهم ومتابعة أعمالهم، في ظل تقاعس السلطات المحلية على اختلافها والمنظمات الإنسانية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 102 بينهم 21 سيدة و31 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 117 شخص، من ضمنهم 13 سيدة و60 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 85 بينهم 21 سيدة و17 طفل وأصيب 81 بينهم 12 سيدات و31 طفل، من ضمنهم 49 بينهم طفل و 19 نساء استشهدوا. و28 بينهم 9 نساء أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 15 بينهم 13 طفل وأصيب 28 بجراح بينهم سيدة و22 طفل

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: استشهد طفل، وأصيب 7 أطفال بجراح

– مناطق انتشار القوات الكردية والنظام: أصيب شاب بجراح

– مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات”: استشهاد مواطن

ومن ضمن الحصيلة الكلية هذا العام، تشير توثيقات المرصد السوري إلى استشهاد 68 مدنياً بينهم 12 طفل و19 سيدة، بالإضافة لإصابة 54 شخص بينهم 10 سيدات و23 طفلاً، قضوا وأصيبوا جميعاً بانفجار عبوات وألغام من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” جلهم بمناطق سيطرة النظام السوري.