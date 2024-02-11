إصابة طفل بجراح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب بريف درعا الشرقي

محافظة درعا: أصيب طفل بجراح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، وجرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية تخلف ضحايا وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 8 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 24 شخص، من ضمنهم سيدة و21 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 17 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 3 أطفال وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح