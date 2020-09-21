إصابة طفل بجروح أثناء محاولة اغتيال فاشلة لعنصر في “قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف ملثمان يستقلان دراجة نارية عنصراً في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة طفل كان في بالقرب من موقع الاستهداف ونجاة العنصر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اقتحام مسلحين مجهولين لمنزل مواطن نازح إلى مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، حيث قاموا بإطلاق النار عليه في منزله وأمام زوجته، ما أدى لمقتله على الفور.