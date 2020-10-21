إصابة طفل بجروح خطيرة جراء دهسه من مدرعة تركية في ريف حلب الغربي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مدرعة تركية دهست طفلاً في بلدة ترمانين بريف حلب الغربي، مما أدى لإصابة الطفل بجروح خطيرة، جرى نقله إلى مشفى باب الهوى الحدودية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، أن مدرعة تركية دهست طفلين اثنين دون سن الـ 18، حيث كان الطفلان يستقلان دراجة نارية على طريق جنديرس – عفرين، حين مرور المدرعة التركية، ولم تتوقف المدرعة بعد دهس الطفلين، وأدت عملية الدهس إلى وفاة طفل وإصابة الآخر بجراح متفاوتة نقل على إثرها إلى المشافي التركية.

وكان المرصد السوري وثق في 8 من شهر آب الفائت، إصابة طفل بجروح في أنحاء الجسم إثر دهسه من قبل عربة تركية، عند دوار بلدة سجو قرب الحدود مع تركيا شمال حلب.

ورصد المرصد السوري حينها، استياءً شعبياً واسعاً في بعد حادثة الدهس، حيث تجمع عشرات المواطنين للتعبير عن غضبهم إثر الحادثة.