إصابة طفل بجروح نتيجة انفجار قنبلة يدوية الصنع في مدينة جرمانا

أصيب طفل بجروح طفيفة، نتيجة انفجار قنبلة يدوية الصنع بالقرب من سيارة أجرة، عند أطراف حي البعث بمدينة جرمانا بريف دمشق.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل قليل، انفجاراً في مدينة جبلة بريف اللاذقية، نتيجة تفجير عبوة ناسفة من قبل عناصر شعبة المخابرات الجوية.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده جميع المحافظات السورية من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها وماخلفته تبعات الحرب السورية عليها.

وكان دوي انفجار سمع في منطقة السومرية، في 16 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت قرب الكراجات، فيما طوقت قوى الأمن التابعة للنظام الموقع، وفككت عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها.

وتعد منطقة السومرية مركزاً سكنياً لضباط وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها.