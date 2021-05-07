إصابة طفل جراء اشتباكات ليلية دارت بين “الشرطة العسكرية” و “فرقة الحمزات” بمدينة رأس العين/سري كانيه

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “نبع السلام” الخاضعة لنفوذ الأتراك والفصائل شمال شرقي سوريا، بأن اشتباكات ليلية اندلعت بين “الشرطة العسكرية” من جهة، و”فرقة الحمزات” من جهة أُخرى في مدينة رأس العين/سري كانيه في ريف الحسكة، ليلة أمس الخميس، ما أسفر عن إصابة طفل برصاصة طائشة، جرى نقله إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، لم يتلقى الطفل أي اهتمام نظرا لوجود إضراب في المشفى من قِبل الكوادر، احتجاجًا على تأخر رواتبهم الشهرية.

في 5 مايو/أيار، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن مشفى مدينة رأس العين(سري كانيه) تشهد إضرابًا عامًا للعاملين فيها، وذلك احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية من قِبل المسؤولين الأتراك عن المشفى.