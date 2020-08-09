إصابة طفل في انفجار ضمن مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، إصابة طفل جراء انفجار قنبلة يدوية، ألقاها مجهول في إحدى أحياء مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري رصد نهاية شهر تموز/يوليو الفائت انفجار قنبلة يدوية ألقاها شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، إثر خلافهما مع عناصر شرطة المرور على دوار السنتر وسط مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب، ما أدى إلى إصابته مواطنين اثنين كانا بالقرب من موقع الانفجار.