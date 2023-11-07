إصابة عدد من عناصر “الحرس الثوري” الإيراني من الجنسية السورية جراء اشتباكات عائلية في مدينة الميادين

إصابة عدد من عناصر “الحرس الثوري” الإيراني من الجنسية السورية جراء اشتباكات عائلية في مدينة الميادين

محافظة دير الزور: أصيب عدد من عناصر “الحرس الثوري” الإيراني من الجنسية السورية بجراح متفاوتة جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بين عائلتين ينتمي لهما العناصر على إثر خلاف بينهما في مدينة الميادين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

وفي 1 تشرين الثاني الجاري، أقدم عدد من الشبان من أبناء عشيرة “البوسرايا” على ضرب ضابط برتبة نقيب تابع للفرقة الرابعة بسبب تعرضه لسيدة، وذلك على إحدى نقاط التفتيش في قرية البغيلية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الغربي، حيث جرى نقله إلى المشفى العسكري لتلقي العلاج.