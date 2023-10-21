إصابة عدد من عناصر قوات النظام أثر استهداف مسلحين مجهولين لسيارة عسكرية بريف درعا

إصابة عدد من عناصر قوات النظام أثر استهداف مسلحين مجهولين لسيارة عسكرية بريف درعا

محافظة درعا: أصيب عدد من عناصر قوات النظام جراء استهداف سيارة عسكرية كانت تقلهم مزودة بمدفع “23” على الأوتوستراد الدولي قرب بلدة نامر بريف درعا، على يد مسلحين مجهولين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 422 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 340 شخصا، هم:

– 121 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.