مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا باستهداف حاجز عسكري بريف حلب.. وتفكيك عبوات ناسفة في مدينة إعزاز 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل عنصر وأصيب آخر من فرقة السلطان مراد، جراء هجوم مسلحين مجهولين على حاجز عسكري لهم في منطقة الراعي بريف حلب.

على صعيد متصل، عثر على عبوة ناسفة بالقرب من أحد الأسواق في مدينة إعزاز بريف حلب، حيث تم تفكيكها من قبل فريق مختص.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 24 يناير/كانون الثاني، عملية اغتيال طالت صيدلاني في مخيم باب السلامة بريف إعزاز ضمن الريف الشمالي لمحافظة حلب، حيث اقتحم مسلحون مجهولون صيدليته في المخيم، وعمدوا إلى إطلاق النار عليه بشكل مباشر، واردوه قتيلاً دون معرفة أسباب ودوافع عملية الاغتيال.

ورصد المرصد السوري، في 20 يناير/كانون الأول المنصرم، مسلحون مجهولون، اغتالوا محاميًا في مدينة جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بإطلاق النار من مسدس مزود بكاتم للصوت على سيارته التي كان يستقلها في المدينة.