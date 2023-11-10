إصابة عنصرين من الأمن الجنائي برصاص مطلوبين بتهمة تجارة المخدرات في حي الجورة بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب عنصران من فرع الأمن الجنائي جراء إطلاق نار على سيارتهم خلال مداهمة دورية عسكرية تابعة للفرع لمنزل يتواجد فيه أشخاص متهمين بتجارة المخدرات في حي الجورة بمدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، فيما لاذ المسلحون بالفرار لجهة مجهولة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 1 تشرين الثاني الجاري، رمي مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على مقر قيادي تابع للمخابرات الجوية أثناء دخوله المقر في حي الجورة بمدينة دير الزور، مما أدى إلى إصابته وإصابة مرافقيه بجروح بليغة تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة، وسط حالة استنفار أمني في مكان الانفجار ووصول عدد من الضباط الكبار منهم رئيس فرع الشرطة العسكرية وقائد الشرطة ورئيس فرع المخابرات الجوية الى مكان الحادثة تزامنا مع إغلاق قوات النظام لبعض الطرق المؤدية الى المقر في حي الجورة.