إصابة عنصرين من “حركة النجباء” جراء انفجار عبوة ناسفة في بادية دير الزور الشرقية

محافظة دير الزور: انفجرت عبوة ناسفة بصهريج مياه تابع لميليشيا “حركة النجباء” الموالية لإيران، وذلك أثناء توجهه لجلب مياه الشرب من نبع معيزيلة إلى قطاع الميليشيا بمنطقة المزارع ببادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي، مما تسبب بإصابة عنصرين بجروح خطرة، جرى إسعافهم إلى مشفى الشفاء بمدينة الميادين.

وفي الـ 31 من أغسطس/آب، المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن شحنة صواريخ من نوع أرض – أرض متوسطة المدى، دخلت صباح اليوم من العراق واتجهت إلى مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الصواريخ مكتوب عليها باللغة الفارسية “بركان – اتش 2″جرى إدخالها عبر شاحنات لنقل الخضار .