إصابة عنصرين من قوات النظام في استهداف دوريتهم بريف القنيطرة

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة صباح اليوم الثلاثاء، دورية تابعة لقوات النظام بأطراف بلدة جبا في ريف القنيطرة، ما أدى لإصابة عنصرين اثنين بجراح.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 23 من الشهر الجاري، انفجارا ضرب مدينة البعث الواقعة في ريف القنيطرة الخاضعة لسيطرة قوات النظام، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة، انفجرت قرب مديرية نفوس القنيطرة بالمدينة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.