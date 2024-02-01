إصابة عنصرين من قوات النظام في اشتباكات مع ميليشيا “الدفاع الوطني” بمدينة ديرالزور

محافظة دير الزور: أصيب عنصران من قوات النظام بجروح إثر اندلاع اشتباكات مسلحة مع ميليشيا “الدفاع الوطني” على خلفية محاولة عناصر النظام مصادرة بسطة لبيع مادة المازوت والبنزين تعود ملكيتها لميليشيا “الدفاع الوطني”، في حي الجورة بمدينة دير الزور

وأشار المرصد السوري 30 من كانون الثاني الفائت، إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد من قبيلة البوسرايا من جهة، وميليشيا أسود الشرقية من جهة أخرى، على خلفية اتهام الأخيرة أحد أنباء البوسرايا بالضلوع في عملية اغتيال قائد أسود الشرقية الموالي للنظام وإيران قبل يومين.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شاب بطلق ناري طائش، وسط معلومات عن استنفار أبناء قبيلة البوسرايا بالقرب من مقرات أسود الشرقية، في حي الضاحية بمدينة ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها.