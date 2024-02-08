إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بهجوم مسلح على مخفر في ريف دير الزور الشرقي

إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بهجوم مسلح على مخفر في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: أقدم شخص مسلح يستقل دراجة نارية يرجح تبعيته لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على اقتحام مخفر يتواجد فيه عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، وإطلاق النار على العناصر مما أدى لإصابة عنصرين منهم بجراح بليغة نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلح بالفرار.

وأحصى المرصد السوري 26 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 13 قتيل، هم: 10 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و2 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 20 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و2 مدني.

* عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.