 إصابة عنصرين من “وحدات حماية الشعب” جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في محيط القامشلي

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصران من وحدات حماية الشعب التابعة لـ”قسد”، مساء اليوم، جراء انفجار دراجة نارية في “ساحة نوروز” قرب بلدية هيمو في محيط مدينة القامشلي، وأسفر الانفجار عن أضرار مادية في الموقع.

ورصد المرصد السوري، في 1 أكتوبر/تشرين الأول، انفجاراً عنيفاً في محيط مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة، نتيجة عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت خط الغاز الواصل بين معمل الغاز في بلدة الشدادي و بلدة المركدة، ما إلى اندلاع حريق وأضرار مادية كبيرة.

وكان المرصد السوري رصد، في 28 أيلول الفائت، انفجار قنبلة ألقاها مجهول يستقل دراجة نارية قرب دوار الكنيسة الآشورية في مدينة الحسكة الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.