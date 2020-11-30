إصابة عنصر باستهداف حاجز عسكري لقوات سورية الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصر في قوات سوريا الديمقراطية جراء إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة “بيك آب” استهدفوا حاجزاً عسكرياً لـ”قسد” في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، استهداف سيارة عسكرية لـ”قسد” بالأسلحة الرشاشة، من قبل مسلحين مجهولين، في قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الفردية حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي، دون وقوع خسائر بشرية.