إصابة عنصر بانفجار عبوة ناسفة قرب مبنى المخابرات العسكرية في مدينة درعا

محافظة درعا: سمع دوي انفجار فجر اليوم قرب مبنى المخابرات العسكرية الواقع جنوبي حديقة المطار في مدينة درعا، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة مما أدى لإصابة عنصر بجراح وقد جرى نقله إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج ثم تم نقله إلى أحد مشافي العاصمة دمشق.

وفي 22 كانون الثاني الجاري، قتل 5 عناصر من قوات النظام، إثر انفجار عبوة ناسفة تزامنا مع مرور سيارة عسكرية كانوا يستقلونها على الطريق الواصل بين مدينة الحارة وبلدة زمرين شمالي درعا.

يشار بأن القتلى من ملاك سرية الإشارة في الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين، جرى نقلهم إلى المشفى العسكري في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.