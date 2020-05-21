إصابة عنصر في “قسد” عقب انفجار استهدف آلية عسكرية شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار منطقة هجين الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت آلية تابعة لـ “قسد” في البلدة، ما أدى لإصابة عنصر، بالإضافة لأضرار مادية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن أهالي عثروا على جثة شاب مقطوع الرأس ملقاة بالقرب من قناة الري في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك، أقدم مسلحون على اختطافه وقتل مرافقه وهو عنصر سابق في صفوف “قسد”، صباح اليوم، في محيط مدينة البصيرة في ريف دير الزور، بينما طالبوا ذوي المختطف بإطلاق سراح لصان اعتقلتهما “قسد”، أمس الأول في قرية ماشخ بالريف ذاته.

على صعيد متصل، أصيب عنصر من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة العاليات في بلدة السوسة، أثناء مرور عربة عسكرية لهم.