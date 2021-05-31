إصابة عنصر من “الأسايش” في انفجار ضمن ريف دير الزور الغربي

إصابة عنصر من “الأسايش” في انفجار ضمن ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجاراً ضرب قرية الحصان الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية غربي دير الزور، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور سيارة عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” ما أدى لإصابة عنصر بجراح بالإضافة لحدوث أضرار مادية.

ونشر المرصد السوري أمس، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رجل دين، أمام مسجد في قرية الجنينة بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى مقتله.

يذكر أن القتيل يعمل في مديرية الأوقاف والشؤون الدينية التابعة لمجلس دير الزور المدني.

على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من مقر عسكري لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.