إصابة عنصر من “الجيش الوطني” في انفجار ضمن ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش الوطني الموالية لأنقرة، وذلك في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابة عنصر بجراح، على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، شمالي مدينة حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن مجموعة عسكرية تابعة لـ”الجبهة الشامية” هاجمت حاجزا للشرطة المدنية في مدينة اعزاز شمالي حلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، تمكنت الشرطة المدنية من اعتقال أحد العناصر المهاجمة، وسط توتر واستنفار عسكري تشهده مدينة اعزاز في هذه اللحظات بين الشرطة المدنية الموالية لتركيا من جهة، و”الجبهة الشامية” من جهة أُخرى.