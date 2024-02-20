إصابة عنصر من فصيل أنصار التوحيد “الجهادي”.. وقصف متبادل بين الفصائل وقوات النظام ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

أصيب عنصر من فصيل أنصار التوحيد “الجهادي” بقصف مدفعي نفذته قوات النظام على محور الفطيرة بريف إدلب.

كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قريتي كفرعمة وكفرتعال غربي حلب، وقرى الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

على صعيد متصل استهدفت هيئة تحرير الشام بالمدفعية الثقيلة بلدة كفرنبل جنوبي إدلب.

وردّ من جهته فصيل أنصار التوحيد الجهادي بقذائف الهاون مستهدفا محاور قرية الملاجة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

كما وشهدت محاور كبانة بجبل الأكراد والمشاريع والعمقية بسهل الغاب قصفا متبادلا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بين “الفتح المبين” وقوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 63 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 60 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 23 من العسكريين و39 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال

– 34 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 15 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر