إصابة عنصر من فصيل “أنصار التوحيد” الجهادي.. واستهدافات متبادلة على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”

أصيب عنصر من فصيل “أنصار التوحيد” الجهادي بقصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

كما قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي القصر وكفرعمة بريف حلب الغربي.

وشهد محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية استهدافات متبادلة بقذائف الهاون بين قوات النظام من جهة، وفصائل “الفتح المبين”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وبذلك، يرتفع إلى 546 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال356 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 243 من العسكريين و 185 من المدنيين بينهم 42 طفل و21 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 95 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

– 343 عنصر من قوات النظام بينهم 23 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.