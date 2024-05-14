إصابة عنصر من فصيل “جيش سورية الحرة” بهجوم نفذه مجهولون على نقطة عسكرية في مخيم الركبان

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية اليوم على مهاجمة نقطة عسكرية تابعة لفصيل “جيش سورية الحرة”، في مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ55 كيلو متر عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، مما أدى لإصابة عنصر من الفصيل بجراح، دون معرفة الجهة التي نفذت هذا الهجوم.

وفي 23 شباط الفائت، كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية إطلاق النار التي تعرض لها قائد فصيل “جيش سورية الحرة” العقيد “فريد القاسم” في مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ 55 كيلو متر عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، جاءت من قبل أحد المقربين منه في المخيم وذلك عقب خلاف نشب بينهما، حيث يعمل على نقل المواد الغذائية للمخيم من مناطق سيطرة النظام كما ويتعاون بشكل كبير مع “فريد القاسم” في نقل وبيع السلاح خارج المخيم.