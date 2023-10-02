إصابة عنصر من “قسد” بانفجار لغم قرب حاجز بريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: أصيب عنصر من قوات سوريا الديمقراطية بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من حاجز لـ”قسد” في قرية الجاسمي بريف ديرالزور الشمالي، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية تخلف ضحايا وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وأشار المرصد السوري في 27 شباط الفائت إلى سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن انفجار سيارة نوع “سنتافيه” كان يستقلها أحد عناصر”قسد” عبر استهدافها بلغم زرع بداخلها من قبل مجهولين، بجانب مدرسة رفيدة بين حيي الناصرة والكلاسة في مدينة الحسكة، دون معرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير، وأسفر الانفجار عن إصابة العنصر وامرأة كانت بجوار مكان الاستهداف جرى نقلهما لإحدى المشافي لتلقي العلاج.