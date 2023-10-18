إصابة عنصر من قوات النظام برصاص هيئة تحرير الشام.. وقصف بري يستهدف عدة قرى في ريفي حلب وإدلب

إصابة عنصر من قوات النظام برصاص هيئة تحرير الشام.. وقصف بري يستهدف عدة قرى في ريفي حلب وإدلب

أصيب عنصر من قوات النظام جراء قنصه برصاص هيئة تحرير الشام على محور حرش مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

وقصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، كما قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة بلدات الفطيرة وسفوهن وفليفل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-ادوغان”، وشهد محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي قصفاً متبادلاً بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 502 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 322 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 233 من العسكريين و 152 من المدنيين بينهم 37 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 80 من المدنيين بينهم 10 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-325 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 74 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.