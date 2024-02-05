إصابة عنصر من قوات سوريا الديمقراطية بهجوم لمسلحيين محليين على نقطة عسكرية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مسلح شنه مسلحون محليون بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، استهدف أحد النقاط العسكرية في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

وفي 31 كانون الثاني الفائت، قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 8 عناصر آخرون بجروح متفاوتة، في هجوم جديد نفذه مسلحون محليون، على مقر لقسد بالقرب من مدرسة “الرغيب” في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الهجوم استنفرت قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة لملاحقة المهاجمين.