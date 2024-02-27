إصابة عنصر من ميليشيا “القاطرجي” في مدينة العشارة برصاص قسد على الضفة المقابلة من نهر الفرات

إصابة عنصر من ميليشيا “القاطرجي” في مدينة العشارة برصاص قسد على الضفة المقابلة من نهر الفرات

محافظة دير الزور: أصيب عنصر من ميليشيا “القاطرجي” في مدينة العشارة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، جراء تعرضه لإطلاق نار مصدره قوات سوريا الديمقراطية في بلدة درنج على الضفة المقابلة من نهر الفرات.

وفي 24 شباط الجاري، قتل شاب من أهالي البوكمال بالرصاص المباشرة أطلق من جهة “قسد”، أثناء صيد الأسماك في نهر الفرات الذي يعتبر منطقة عسكرية وفاصل بين “قسد” من جهة و قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى.

على صعيد متصل، أصيب طفلان لا يتجاوز عمرهما 14 عاما بجراح متفاوتة، في حي الكورنيش بمدينة الميادين، نتيجة إطلاق عناصر من “قسد” الرصاص المباشر عليهما من نقاط تمركزهم في قرية الحوايج بالقرب من معبار البريد على ضفاف نهر الفرات.