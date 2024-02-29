إصابة فتاة بجراح بليغة بقصف للقوات التركية والفصائل على ريف حلب

محافظة حلب: أصيبت فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً بجروح بليغة، نتيجة استهداف القوات التركية والفصائل الموالية بأكثر من 30 قذيفة مدفعية حرش قرية صوغانكة بناحية شيراوا بريف عفرين حيث تم نقلها إلى مشفى فافين لتلقي العلاج ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري.

ووثق المرصد السوري اليوم استشهاد مواطن في العقد الثالث من العمر، وإصابة قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متفاوتة، في قصف بري مدفعي نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدف مدجنة للدجاج في قرية الطعانة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى أفرين لتلقي العلاج.