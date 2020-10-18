إصابة “قاضي ضمن المحكمة العسكرية” في انفجار استهدف ضمن مدينة اعزاز شمالي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجاراً ضرب مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل بريف حلب الشمالي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة “قاضي” ضمن المحكمة العسكرية في اعزاز، ما أدى لإصابته بجراح خطرة، وكان المرصد السوري نشر في 15 من شهر تشرين الأول، أن الشرطة العسكرية استهدفت عنصراً يتبع لفرقة الحمزة الموالية لتركيا بعد أن رفض الوقوف على أحد الحواجز في مدينة إعزاز، ماأدى إلى مقتله.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بأن عناصر حاجز يتبع لـ”الشرطة العسكرية” الموالية لأنقرة، اعتقلوا طبيباً ومدير مشفى طبي وشخص آخر كان برفقتهم، عند مرورهم على الحاجز في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن مشادة كلامية دارت بين الطبيب ومدير المشفى مع عناصر حاجز “الشرطة العسكرية” عند مدخل مدينة عفرين، ليتطور الأمر إلى قيام عناصر الحاجز بإنزال الطبيب ومدير المشفى والشخص الآخر الذي كان برفقتهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام أعين الأهالي، ومن ثم قاموا بإطلاق النار بين أرجلهم قبل أن يجري اقتيادهم إلى جهة مجهولة.