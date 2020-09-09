إصابة قيادي ضمن “الجبهة الشامية” في انفجار استهدفه بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تقل قيادي في “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا، ما أدى لإصابة القيادي ونجله وطفل آخر، وذلك في قرية عبلة التابعة لناحية أخترين في ريف حلب الشمالي، يأتي ذلك في ظل فوضى انتشار السلاح والانفلات الأمني ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

ونشر المرصد السوري في 5 سبتمير/أيلول الجاري، سُمع دوي انفجار عنيف في محيط مدينة اعزاز شمالي حلب، تبين أنه ناجم عن انفجار وقع في مستودع ذخيرة تابع لـ”حركة أحرار الشام” الإسلامية، على طريق كفر كلبين – اعزاز ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب، الأمر الذي إلى اشتعال حرائق ببعض المنازل المحيطة بمكان المستودع، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.