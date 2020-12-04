إصابة قيادي ضمن “فيلق الشام” الإسلامي في انفجار بريف عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قائد عسكري ضمن “فيلق الشام” الإسلامي الموالي لتركيا، أصيب جراء انفجار لغم أرضي في قرية باعي الواقعة في ريف مدينة عفرين شمال غربي حلب.

ووثّق المرصد السوري في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقتل قائد عسكري ومرافقه ضمن “فيلق الشام” الموالي لتركيا قرب الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمالي غربي إدلب، ووفقا لمعلومات المرصد السوري، فإن القيادي ومرافقه قتلا أثناء عملهما في تفجير الصخور ضمن أرض القيادي الواقعة في مدينة سلقين عند الحدود مع لواء اسكندرون شمالي غربي إدلب.

وكان المرصد السوري قد وثّق في ذات اليوم، مقتل قائد “لواء هنانو” التابع لفيلق الشام المقرب من تركيا، متأثراً بجراحه التي أصيب بها مساء أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة كفرتخاريم شمال غربي إدلب، حيث كان المرصد السوري رصد إصابة القيادي بجراح، جراء انفجار عبوة ناسفة تزامناً مع مرور سيارته في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب.

والجدير بالذكر أن القيادي، قبل أسابيع، اعترضه ملثمون قرب مدينة إدلب وأخذوا سيارته وما بحوزته، بينما تم العثور لاحقاً على السيارة في أحد مقرات هيئة “تحرير الشام”.