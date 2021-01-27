إصابة قيادي في “الجيش الوطني” واثنين من عائلته جراء انفجار في جرابلس شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة يستقلها قيادي في “الجيش الوطني” الموالي لتركيا وعائلته، على طريق النهر في مدينة جرابلس شرقي حلب، مما أدى إلى إصابة القيادي بجروح خطيرة، وإصابة اثنين من أفراد عائلته.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن عنصر قُتل وأصيب آخر من فرقة السلطان مراد، جراء هجوم مسلحين مجهولين على حاجز عسكري لهم في منطقة الراعي بريف حلب، على صعيد متصل، عثر على عبوة ناسفة بالقرب من أحد الأسواق في مدينة إعزاز بريف حلب، حيث تم تفكيكها من قبل فريق مختص.