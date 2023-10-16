إصابة قيادي وعنصر في الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في قرية الغندورة بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أمام مقل فصيل فرقة “السلطان مراد” الموالي لتركيا في قرية الغندورة ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، مما أدى لإصابة قيادي في استخبارات شرطة الغندورة بجراح خطيرة أدت لبتر أحد أطرافه، كما أصيب عنصر آخر جراء التفجير.

وياتي ذلك في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل شاب من بلدة الراعي بريف حلب أثناء قيامه بسرقة أحد المنازل برفقة شبان آخرين، الأمر الذي دفع أحد عناصر “الجيش الوطني” لإطلاق النار عليه وإصابته برصاصتين في الصدر، مما أدى لوفاته على الفور.