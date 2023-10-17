إصابة مدنيين بجراح وارتفاع عدد الغارات الجوية الروسية منذ فجر اليوم إلى 32 غارة على مناطق ريف إدلب

إصابة مدنيين بجراح وارتفاع عدد الغارات الجوية الروسية منذ فجر اليوم إلى 32 غارة على مناطق ريف إدلب

ارتفعت حصيلة الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الروسي منذ فجر اليوم على مناطق ريف إدلب إلى 32 غارة استهدفت محيط قرية الشيخ يوسف ومحيط بلدة أريحا ومحيط حفسرجة وحرش قرية الشيخ بحر غربي معصرة مصرين، واستهدفت إحدى الغارات مخيم عشوائي تقطنه عائلات نازحة، ونتج عن الغارات الجوية إصابة 3 مدنيين بجروح في محيط قرية الشيخ بحر بريف إدلب الغربي.

ويشار بأن المناطق المستهدفة تنتشر فيها العديد من المقرات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام

وبذلك، يرتفع إلى 54 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 95 شخص بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 20 مدني بينهم سيدتين و4 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب