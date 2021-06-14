إصابة مدنيين برصاص حرس الحدود التابع لقوات سوريا الديمقراطية خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية من الجهة الشرقية لمدينة الدرباسية

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مدنيين بينهم نساء وأطفال دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير شرعية عند ظهيرة اليوم الاثنين، من جهة معبر قرية الخزرة الواقع على الطريق الواصل بين مدينتي عامودا والدرباسية عند الحدود مع تركيا شمال شرقي سوريا، حيث قام حرس الحدود التابع لقوات سوريا الديمقراطية بإطلاق نيران تحذيرية على المدنيين لإيقافهم خلال محاولتهم اجتياز الحدود مما أدى إلى إصابة اثنين منهم قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الأراضي التركية، لتقوم قوات “الجندرما” بالرد على مصادر النيران من جهة الأراضي السورية، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فقد شهدت القرى الواقعة على الحدود السورية – التركية شرقي الدرباسية، انتشار واسع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” برفقة حرس الحدود التابع لقوات سوريا الديمقراطية.

وفي 6 يونيو/حزيران، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة من المدنيين حاولت دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية بعد منتصف ليلة الأمس، من الجهة الغربية لمدينة الدرباسية الحدودية مع تركيا شمال شرقي سوريا، حيث أطلق عناصر حرس الحدود التابعين لقوات سوريا الديمقراطية نيران تحذيرية لإيقاف عبور المدنيين، ليتطور الأمر لحدوث تبادل بإطلاق النار بينهم وبين الجندرما التركية، الأمر الذي أدى لإصابة ثلاثة مدنيين من ضمن المجموعة التي حاولت الفرار إلى داخل الأراضي التركية ومن ثم جرى إسعافهم إلى المشافي الميدانية في الدرباسية، بالإضافة إلى تمكن بعض من أفراد المجموعة من الوصول إلى الجانب التركي.