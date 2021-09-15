إصابة مدني برصاص “قناص” تابع للقوات التركية في ريف عاصمة “الإدارة الذاتية” شمالي الرقة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الرقة، إصابة رجل مدني بجراح، جراء تعرضه لطلق ناري من سلاح قناص مصدره القوات التركية، وذلك أثناء تواجده في قرية هوشان بريف عين عيسى الغربي، بريف الرقة الشمالي، جرى نقل الرجل إلى المشفى على الفور، كما قصفت القوات التركية قرية الخالدية بريف عين عيسى، شمالي الرقة، ما أدى لإصابة شخص بجراح.

وكان نشطاء المرصد السوري في منطقة الدرباسية بريف الحسكة، أفادوا بأن 4 شبان من أبناء المنطقة تعرضوا للضرب المبرح من قبل قوات حرس الحدود التركية “الجندرما” أثناء محاولتها الوصول إلى الأراضي التركية بطريقة غير شريعة، من ريف الدرباسية عند الحدود بين البلدين، لتقوم الجندرما بالتعرض لهم بالضرب المبرح حيث أن إصابة أحد الشبان بليغة، وتتراوح أعمار الشبان بين 18 و20 عاماً، في الوقت الذي اعلنت فيه الدفاع التركية اعتقال 6 أشخاص بينهم اثنين من “قسد” أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية، ونفت مصادر المرصد السوري صحة الرواية التركية، مؤكدة أن الشبان عددهم 4 وهم مدنيون لا ينتمون لأي جهة عسكرية.