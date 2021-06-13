إصابة مدني في انفجار من مخلفات الحرب في مدينة درعا

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مدينة درعا، انفجار لغم من مخلفات الحرب في حي السحاري بالمدينة، ما أدى لإصابة مواطن بجراح جرى إسعافه إلى المشفى على إثرها، يذكر أن المنطقة التي انفجر فيها اللغم تقع قرب حاجز عسكري لقوات النظام.

وأشار المرصد السوري قبل 3 أيام، إلى استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الشهابات بريف دير الزور الغربي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 533 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و170 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 126 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.