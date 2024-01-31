إصابة مدني وعنصر من “قسد” في اقتتال بين عائلتين بريف دير الزور

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات عائلية استخدم خلالها الأسلحة الرشاشة وقذائف الأربيجي، بين أبناء عمومة من عائلتي “العواد الهايس” و”المهيدي الهايس” في بلدة غرانيج شرقي دير الزور، وتدخلت “قسد” لفض النزاع ووضعت نقطة عسكرية في منازل بمنطقة الاشتباكات.

وفي سياق ذلك، أطلق شخص قذيفة آربيجي، على تجمع للقوات العسكرية، مما أدى لإصابة شخصين أحدهما عسكري والآخر مدني نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، وسط استقدام “قسد” تعزيزات مؤلفة من 15 سيارة عسكرية إلى مكان الحادثة، في حين لايزال التوتر قائما في المنطقة.

وأشار المرصد السوري في 27 كانون الثاني الجاري إلى أن مجلس الأعيان في مدينة الرقة، نظم اجتماعاً بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة الرقة ممثلاً بالشيخ “محمد نور الذيب”، وعدد من وجهاء وشيوخ العشائر والعلاقات العسكرية، بهدف ترسيخ السلم الأهلي، واتخاذ إجراءات لدرء الفتنة بين عشيرتي “الجماسة والحمرات”، وتهدئة النفوس وإيجاد صيغة للصلح، ومناقشة قضايا السلم الأهلي بشكل عام.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 24 كانون الثاني الجاري مقتل مواطنين اثنين إثر اندلاع اشتباكات مسلحة عشائرية بين عشيرة “الجماسة” وعائلة “البلاسم” من عشيرة “المدلج” في قرية حمرة بلاسم في منطقة الحمرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشرقي، إثر هجوم مسلح شنه شبان من أبناء عشيرة “المدلج”، على أبناء عشيرة “الجماسة”، وذلك على خلفية تجدد خلاف قديم بين العشيرتين، حيث كانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال العام الفائت 2023 أدت لمقتل 5 من الطرفين، وسط استمرار التوتر في المنطقة ودعوات من قبل الأهالي للوجهاء والجهات الأمنية للتدخل وفض الاشتباكات.

وقد وصلت حصيلة الاشتباكات 4 قتلى بين أبناء عائلة “البلاسم” وعشيرة “الجماسة” إضافة لسقوط عدد من الجرحى، وذلك بعد مقتل مواطنين اثنين من أبناء عائلة “البلاسم”، في قرية حمرة بلاسم في منطقة الحمرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشرقي.