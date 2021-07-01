إصابة مواطنة بجراح خطرة جراء إطلاق رصاص من قبل عناصر قوات النظام في بلدة كناكر بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مواطنة من أبناء بلدة كناكر في ريف العاصمة الغربي، أصيبت برصاصة استقرت في عنقها، وذلك بعد قيام مجموعة من عناصر النظام بإطلاق النار بشكل عشوائي بغرض اللهو واللعب، قرب المسجد العمري في البلدة، حيث جرى نقل المواطنة إلى مشافي العاصمة دمشق وهي بحالة حرجة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر في 8 أيار/مايوم، بأن توتر ساد بلدة كناكر بريف دمشق مرة أخرى، وذلك بين أجهزة النظام الأمنية وأهالي من البلدة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، قام عناصر من أجهزة النظام الأمنية بالتعرض لأشخاص من أهالي كناكر، ليتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، خلف جرحى.