إصابة مواطنة بريف مدينة منبج جراء سقوط قذائف عشوائية على خلفية الاشتباكات بين “مجلس منبج العسكري” والفصائل الموالية لأنقرة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، سقوط قذائف على قرية توخار الكبير الواقعة عند خطوط التماس بين مناطق نفوذ “مجلس منبج العسكري” والفصائل الموالية لتركيا بريف منبج شمال شرق حلب، ما أدى لإصابة مواطنة بجراح، وسط استمرار الاشتباكات بين الطرفين على محاور عدة في ريف منبج.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على محاور قريتي الياشلي والدندنية في ريف منبج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.