إصابة مواطنة جراء إطلاق نار عشوائي من قِبل الفصائل الموالية لأنقرة في مدينة “جرابلس” شرق حلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة مواطنة برصاص عشوائي، مجهول السبب، أطلقته مجموعة مسلحة تابعة لفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في مدينة “جرابلس” بريف حلب الشرقي.

وكان المرصد السوري قد نشر ،يوم أمس، بأن عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” اعتدوا على عائلة من مهجرين الغوطة الشرقية في مدينة عفرين شمال غرب حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن خلاف من أجل منزل سكني تطور لحدوث عراك بالأيدي بين عناصر من الفصيل وأفراد من العائلة النازحة، حيث قام عناصر من الفصيل بضرب الشبان وشتمهم ليحاول عنصر من الشرطة المدنية التدخل لحل الخلاف، سرعان ما قام عناصر “أحرار الشرقية” بإطلاق النار لترهيبهم ومن ثم لاذوا بالفرار.

ونشر المرصد السوري في 1 أغسطس، اختطفت عناصر الجبهة الشامية الموالية لتركيا، منذ 3 أيام، شابا عفرينيا من مكان عمله في مدينة عفرين شمال حلب، اتهمه عناصر الفصيل باستحواذه على محل تجاري يعود لـ”الإدارة الذاتية” سابقا.

وأفرج عناصر الفصيل عن الشاب بعد دفعه فدية مالية تقدر بنحو 6 آلاف دولار أمريكي.