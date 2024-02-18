إصابة مواطنين اثنين إثر قصف مدفعي لقوات النظام على عدة بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي

إصابة مواطنين اثنين إثر قصف مدفعي لقوات النظام على عدة بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي

أصيب مواطنين اثنين أحدهما رجل مسن جراء قصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف أطراف بلدة كنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

كما طال القصف بلدات كفرعويد والفطيرة والبارة، وقرية وحرش بينين وقرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 57 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 55 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 20 من العسكريين و38 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال

– 34 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 10 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام