إصابة مواطن إثر قصف صاروخي مصدره قوات النظام استهدف مدينة الأتارب وعدة قرى في ريف حلب الغربي
قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية مدينة الأتارب وقرى تديل والأبزمو وكفرتعال وكفرعمة في ريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، مما تسبب بإصابة مواطن واحتراق سيارة مدنية جراء القصف على قرية الأبزمو.
وبذلك، يرتفع إلى 514 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 330 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 162 من المدنيين بينهم 39 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:
– 81 من المدنيين بينهم 11 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام
– 328 عنصر من قوات النظام بينهم 20 ضابط.
– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون
– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري
– 78 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي
– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي
– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.
– 2 من فيلق الشام.
– 1 من فصيل حراس الدين
– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية
– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران
– عنصر من صقور الشام.
– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.