إصابة مواطن بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هزّ انفجاراً مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة في شارع “العشرة”، قرب “مشفى الفارابي” في المدينة، ما أدى لإصابة مواطن من المارة بالإضافة لأضرار مادية.

وأشار المرصد السوري في الـ”8″ من يونيو الجاري، إلى أن، دوي انفجار عنيف سُمع في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في حديقة حي “المحمودية” وسط المدينة، ما تسبب بإصابة طفل، وحدوث بعض الأضرار المادية في مكان الانفجار.