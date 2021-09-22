إصابة مواطن بانفجار لغم أرضي في ريف الرقة

محافظة الرقة: أصيب مواطن في قرية المشيرفة شرق عين عيسى بـ3 كيلومتر، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء تواجده في محيط القرية.

على صعيد متصل، عثر مواطن على نحو 15 لغمًا أرضيًا من مخلفات الحرب في قرية نيربية ريف مدينة الباب.

ولا تزال عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في ريف حلب الشرقي وعين العرب غير قابلة للاستثمار الزراعي بسبب تواجد الألغام التي خلفها تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل هزيمته من المنطقة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 593 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و 205 طفلاً.