إصابة مواطن بانفجار لغم من مخلفات الحرب بجرار زراعي في ريف حماة الشرقي 

أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجرار زراعي، اليوم، في الأراضي الزراعية لقرية جب خسارة بريف حماة الشرقي.

وكان المرصد السوري قد وثّق، أمس، استشهاد مواطنين اثنين من العمال وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، بسيارة تقل عمال بالقرب من مدينة خان شيخون الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الجنوبي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، إصابة مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، ضمن الأراضي الزراعية لبلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي.