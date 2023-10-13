غارات للطيران الحربي الروسي على كنصفرة وحرش جوزف بريف إدلب وارتفاع عدد الغارات إلى 8

أصيب مواطن بجروح بليغة نتيجة سقوط سقف منزل عليه في منطقة جبل الأربعين إثر قصف الطيران الحربي الروسي قبل قليل على منطقة جبل الأربعين وبلدة إحسم وشمال مشون بريف إدلب الجنوبي، في حين لايزال البحث جاريا عن امرأة مسنة عالقة تحت الأنقاض.

كما شن الطيران الحربي الروسي 3 غارات استهدفت محيط كنصفرة وغارتين على حرش جوزف بجبل الزاوية.

دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، ليرتفع عدد الغارات إلى8 .

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى أن الطيران الحربي الروسي، نفذ 5 غارات جوية جديدة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت الغارات منطقة جبل الأربعين وبلدة إحسم وشمال مشون بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن وقوع جرحى من المدنيين وعالقين تحت أنقاض القصف، تزامناً مع تحليق الطيران الروسي الحربي في الأجواء حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 237 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا نتيجة قصف الطائرات الحربية الروسية وباستهدافات البرية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، من ضمنهم 2 مدنيين استشهدوا بالضربات الجوية الروسية.

و 235 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 156 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 129 من العسكريين و50 من المدنيين بينهم أطفال و7 سيدات بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 12 من المدنيين بينهم سيدة وطفلين بقصف بري لقوات النظام

– طفلة بقصف بري لهيئة تحرير الشام

– 168 عنصر من قوات النظام بينهم 9 ضابط

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 44 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 2 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 1 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام